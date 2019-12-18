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Реновация

Собянин: претензий по реновации в Москве в разы меньше, чем по переселению в 1990-х

Первая программа сноса пятиэтажек в столице появилась в конце 1990-х годов, согласно ей, предполагалось снести 1 тыс. 722 дома

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Количество претензий, которые поступают властям Москвы от жителей по поводу нынешней программы реновации, в разы меньше, чем было в 1990-е и 2000-е годы в ходе первой программы сноса пятиэтажек. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы.

"Имея богатый опыт переселения пятиэтажек, особенно старую программу [переселения], нам есть с чем сравнивать, - у нас количество претензий по старой и новой программе разнится даже не на несколько процентов, а в разы. Количество людей, которые отказываются переселяться в новое жилье, в разы меньше. Это единицы, как правило, при том, что мы даже еще не запустили с нуля новое строительство под реновацию", - сказал мэр.

Он пояснил, что пока в качестве новых домов, куда переселяют по реновации, используется жилфонд, который начинал строиться по другими программам, в ходе строительства эти дома переделываются по стандартам программы. "Чтобы не было недоделок [в домах], мы приняли законы по реновации, стандарты, и вывели качество домов по реновации в категорию "комфорт" - это очень высокая категория, для коммерческого домостроения. Стараемся жестко контролировать его исполнение, в том числе, создавая штабные структуры в домах реновации или рядом, чтобы человек мог быстро высказать замечания", - добавил Собянин.

Первая программа сноса пятиэтажек в Москве появилась в конце 1990-х годов. 6 июля 1999 года мэр столицы Юрий Лужков подписал постановление "О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года". Согласно этому документу, предполагалось снести 1 тыс. 722 дома серий К-7, II-32, II-35, 1МГ-300 и 1605-АМ. Эти здания массово строились в 1959-1962 годах, их общая площадь составляла около 6 млн кв. м.

Как следует из презентации, представленной мэром депутатам, на конец 2019 года программа "первой волны" выполнена на 99,1%, переселены 1706 домов.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включены 5 тыс. 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРеновация
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