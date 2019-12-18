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Пятерку популярных у пассажиров станций МЦД определили по приложению "Метро Москвы"

В пятерку попали "Шереметьевская" и "Курская"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Аналитики выяснили, какими станциями Московских центральных диаметров (МЦД) чаще всего пользуются пассажиры, начиная свой маршрут. В пятерку попали "Шереметьевская" и "Курская", говорится в среду в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В приложении "Метро Москвы" можно построить любой маршрут с диаметрами. Со дня открытия пассажирского движения на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" чаще всего свой путь пассажиры начинали со станций "Шереметьевская", "Курская", "Баковка", "Аникеевка", "Подольск". В пятерке самых востребованных станций, до которых пассажиры строят свой маршрут, - также станции "Курская", "Баковка", "Шереметьевская" и еще две станции: "Тушинская" и "Царицыно", - говорится в сообщении. В приложении представлена совмещенная схема метро и двух первых диаметров, здесь можно построить маршрут с МЦД и увидеть, где находятся валидаторы.

Как отмечается в официальном аккаунте МЦД в Twitter, во вторник был поставлен новый рекорд: диаметрами воспользовались 551,5 тыс. пассажиров, что на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом до запуска проекта.

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

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Россия
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