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В Москве в четверг ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду

Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и рекламные щиты и не укрываться под деревьями

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в четверг до 22 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 часов до 21:00 часа 19 декабря в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Водителям советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, а также избегать внезапных обгонов и перестроений.

Теги
Россия
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