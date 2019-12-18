Новогоднюю спортивную программу подготовили для гостей "Путешествия в Рождество" в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве смогут посетить мероприятия спортивной новогодней программы на нескольких площадках, об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Важной частью грандиозных новогодних гуляний на фестивале "Путешествие в Рождество" станет спортивная программа. Только на Тверской улице с 31 декабря по 5 января развлекать гостей и проводить тренировки будут более сотни спортсменов. На площадках в самом центре города установят шесть больших спортивных объектов: хайлайн, парк для катания на тюбингах, детский сноуборд-парк, сити-спот (уникальная конструкция для отработки трюков на сноуборде), площадку для мотошоу и удивительные "космические качели", - сообщили в пресс-службе.

На "космических качелях" выступят гимнасты с воздушно-акробатическими номерами. Качели также смогут опробовать и юные гости фестиваля.

"Днем 31 декабря любителей сноубординга ждет интересная встреча с самым знаменитым российским райдером, одним из сильнейших сноубордистов мира Денисом Леонтьевым. С 14:00 до 15:00 он будет удивлять своим мастерством, общаться и делиться опытом с гостями площадки", - пояснили в оргкомитете.