Городские службы Москвы перешли на усиленный режим из-за прогноза об усилении ветра

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за объявленного желтого уровня погодной опасности, сообщил ТАСС в среду заместитель Москвы Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, ночью в столице ожидается ветер с порывами до 17-22 м/с. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Бирюков.

По словам Бирюкова, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения столицы и топливно-энергетического хозяйства.

Главное управление МЧС по Москве в среду распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 22 м/с в четверг с 00:00 до 21:00. В связи с непогодой спасатели рекомендовали москвичам обходить шаткие строения и рекламные щиты, не укрываться под деревьями, а водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных обгонов и перестроений.