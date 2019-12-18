{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим из-за прогноза об усилении ветра

Ранее синоптики сообщали, что порывы ветра в столице могут достигать 22 м/с

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за объявленного желтого уровня погодной опасности, сообщил ТАСС в среду заместитель Москвы Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, ночью в столице ожидается ветер с порывами до 17-22 м/с. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Бирюков.

По словам Бирюкова, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения столицы и топливно-энергетического хозяйства.

Главное управление МЧС по Москве в среду распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 22 м/с в четверг с 00:00 до 21:00. В связи с непогодой спасатели рекомендовали москвичам обходить шаткие строения и рекламные щиты, не укрываться под деревьями, а водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных обгонов и перестроений.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Вступил в силу приговор экс-сотруднику "Синергии", сбившему насмерть женщину в Москве
Михаила Исаханова приговорили к шести годам колонии общего режима
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС