В Росгвардии объяснили причину вызова в онкобольницу в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кнопка тревожной сигнализации была нажата сотрудником ЧОП в клинической онкологической больнице № 1 в Москве, из-за чего был совершен выезд вневедомственной охраны. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, это никак не связано с информацией о якобы массовом увольнении сотрудников больницы.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в клиническую онкологическую больницу № 1 были вызваны сотрудники Росгвардии, где якобы принуждают врачей к увольнению. "Некоторые СМИ, пользуясь слухами, распространяемыми в сети Интернет так называемыми общественными активистами, опубликовали заведомо ложную информацию о том, что руководство одной из столичных больниц якобы вызвало сотрудников Росгвардии для решения кадровых вопросов. Данные сообщения не соответствуют действительности. На самом деле экипаж вневедомственной охраны прибыл в столичную больницу после того, как на охраняемом объекте сработала тревожная сигнализация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, кнопку тревожной сигнализации, которой оборудован пост охраны медицинского учреждения, нажал работник охранного предприятия. "Убедившись в том, что никаких противоправных действий на охраняемом объекте не совершается, сотрудники Росгвардии убыли на маршрут патрулирования. Очевидно, что авторы публикаций намеренно искажают факты и пользуются непроверенными данными", - заключили представитель ведомства.