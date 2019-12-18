МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал невкусным питание в столичных школах, объяснив это жесткими требованиями СанПиНа к поварам в образовательных учреждениях.

Ежегодный отчет мэра прошел в Мосгордуме в среду. Председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович обратился к мэру столицы с вопросом о качестве питания в московских школах.

"Питание в школе невкусное <...> Не потому, что невкусно готовят, а мы сами загоняем поваров в такие жесткие требования санпиновские, что там приготовить так, как хочется, по-домашнему не получится <...> Вторая история: <...> подойдите к буфету, посмотрите, что там: сладкие булочки, конфеты, все, что нельзя, - все там. Что им эти санитарные требования, на самом деле две трети, 90% детей едят пищу, которая приготовлена без всяких санитарных норм и требований", - сказал Собянин.

Он добавил, что в Москве ежегодно проходят тендеры среди поставщиков питания в образовательные учреждения, по его словам, в последние годы был самым серьезным образом ужесточен контроль за качеством питания в школах, в том числе с помощью столичного управления Роспотребнадзора.