Москвички во время ремонта филиала онкобольницы №1 получат помощь в полном объеме

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пациентки после закрытия в 2020 году на ремонт гинекологического отделения онкологической больницы № 1 в Москве смогут получить необходимую помощь в головном филиале клиники и других профильных медицинских организациях столицы. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, загруженность этого гинекологического отделения составляет 50%, за год здесь выполняется менее 2% операций от всего объема в городе.

"Сейчас оказать помощь пациентам могут в 45 гинекологических отделениях, которые функционируют в 33 отделениях многопрофильных больниц, а онкогинекологическую помощь - в специализированном отделении, которое открылось в городской онкологической больнице № 1 на Загородном шоссе. Также продолжится медицинская деятельность в здании, примыкающем к основному корпусу филиала. Помимо этого, поблизости находятся крупные многопрофильные клиники, в составе которых есть современные гинекологические отделения: больница им. Пирогова, ГКБ № 13, больница им. Юдина, ГКБ им. Баумана, ГКБ им. Давыдовского и ряд других", - сказал глава департамента.

18 декабря Хрипун посетил отделение, пообщался с врачами и медперсоналом отделения, заверив, что никто из них не останется без работы. Он добавил, что медицинская деятельность в здании после ремонта будет продолжена, в частности, будут открыты востребованные в городе койки для оказания бесплатной паллиативной медицинской помощи.

Ранее в департаменте ТАСС сообщили, что гинекологическое отделение онкологической больницы № 1 в Москве в 2020 году закроется на ремонт. Помещения гинекологического отделения больницы, некоторым из которых сто лет, не соответствуют современным правилам и нормам оказания медицинской помощи. Наблюдается существенный износ систем коммуникаций, невооруженным взглядом заметны повреждения фасада, по которому расползаются трещины, осыпается краска.

Трудоустройство медиков

Ранее в департаменте подчеркнули, что "в связи с тем, что корпуса закрываются на ремонт, трудовые отношения с работниками могут быть прекращены по соглашению сторон". Всего в них работают 62 человека медицинского персонала, 16 сотрудников уже выразили желание продолжить работать в других структурных подразделениях, "они будут переведены в соответствующие отделения, в том числе в новый онкохирургический корпус на Загородном шоссе". Всем остальным сотрудникам будет предложена работа в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы в соответствии с квалификацией.

Сотрудники кадровой службы департамента уже начали проведение встреч с персоналом больницы. Медицинские сотрудники также будут приглашаться на индивидуальные встречи с руководителями больниц, где им будут предлагаться варианты трудоустройства.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что врачей филиала принуждают массово увольняться из больницы, а главврач Всеволод Галкин якобы вызвал сотрудников Росгвардии для помощи в урегулировании конфликта с недовольными медиками. В департаменте здравоохранения данную информацию опровергли, назвав провокацией. Там отметили, что приезд сотрудников правоохранительных органов спровоцировали представители профсоюза медицинских работников "Альянс врачей", росгвардейцы прибыли в медучреждение после нажатия тревожной кнопки охранником, который уже уволен.