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Праздничная подсветка будет работать в Москве до 10 марта

В этом году в столице выставили более 4 тыс. объемных конструкций

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Праздничная иллюминация в Москве будет включена до 10 марта, а новогоднее оформление города сохранится до 15 января. Об этом в среду сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире радиостанции "Москва FM".

"Во-первых, Новый год в Москве наступил уже 13 декабря, когда мэр Москвы [Сергей Собянин] открыл фестиваль "Путешествие в Рождество" и мы включили всю осенне-зимнюю подсветку, всю праздничную иллюминацию. Новогоднее оформление - елки и так далее - будет работать до 15 января, а все остальное - до 10 марта", - сказал Бирюков.

Он отметил, что кроме центральной части города по-новогоднему украшены места массового пребывания москвичей в различных округах столицы.

"Есть площадки, фестивальные площадки - они все красиво оборудованы, сделаны. Одних только объемных конструкций более 4 тыс. в этом году выставлено. Появились абсолютно новые элементы архитектурного дизайна подсветки. И на Бульварном кольце увеличено их количество с особой тематикой Великой Победы 1945-го года, появились новые элементы оформления на ВДНХ, у парка "Зарядье" имитация цветников в виде художественного оформления подсветки. Появились новые элементы оформления на Тверской улице и ряде других крупных объектов. В этом году увеличили количество новогодних искусственных елей по сравнению с прошлым годом примерно на 40%. Это все вместе дает такой красивый эффект нашей городской территории", - добавил заммэра.

Теги
РоссияБирюков, Петр Павлович
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