Более 175 тыс. человек посетили павильон МЦД в Москве за время его работы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 175 тыс. человек стали гостями демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) с момента его открытия в столице в декабре прошлого года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Ровно год назад на площади у Киевского вокзала открылся демонстрационный павильон Московских центральных диаметров. За год работы его посетили уже более 175 тыс. человек, здесь провели более 700 экскурсий и 77 мероприятий, самые яркие из которых - акция "Тотальный диктант", взвешивание бойцов ММА, акция "День здоровья", выставка Дарвиновского музея и коллаборация с Музеем советских игровых автоматов в День защиты детей, а также "День карьеры" от представителей транспортной отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задачей павильона МЦД является информирование посетителей о проекте центральных диаметров. "Важно, что сейчас, когда диаметры уже запущены, павильон остается популярным местом у москвичей и туристов, здесь проводятся культурные и образовательные мероприятия, лекции от транспортных экспертов", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в день начала работы павильона 21 декабря в нем откроется цифровая выставка фотографий по итогам работы за год, желающие сможет самостоятельно изготовить значки с символикой МЦД.