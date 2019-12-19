Вильфанд: яркая оттепель ждет москвичей на следующей неделе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Заметное потепление прогнозируется в Москве с понедельника, столбики термометров будут достигать восьми градусов тепла днем. Сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очередное потепление, причем очень заметное - не просто выше нуля, а заметно выше нуля с понедельника. В воскресенье начнет теплеть, во второй половине дня, а в понедельник более выраженное потепление", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до пяти градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, в понедельник от одного до шести градусов тепла, во вторник от трех до восьми градусов тепла.