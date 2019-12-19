Начался прием заявок на участие предпринимателей Москвы в международных выставках

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский экспортный центр (МЭЦ) начинает прием заявок на участие столичных бизнесменов в международных выставках в 2020 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В рамках программы "Сделано в Москве" столичные власти финансируют до 100% затрат на участие московских компаний в международных выставках. Это позволяет нашим предпринимателям продемонстрировать свою продукцию зарубежным партнерам, найти новые рынки сбыта, а в конечном итоге - нарастить обороты экспортной деятельности и вывести свой бизнес на глобальный уровень", - заявил порталу руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Уточняется, что продукция предприятий будет представлена на 17 выставках в 12 странах.

МЭЦ является подведомственной организацией департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Центр был создан в 2017 году. Он помогает столичным компаниям выходить на международные рынки и выстраивать каналы сбыта. Центр также финансирует до 100% затрат компаний на участие в зарубежных выставках под единым брендом "Сделано в Москве".