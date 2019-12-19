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В ГИБДД Москвы призвали пешеходов быть внимательными на дороге из-за усиления ветра

По сообщениям синоптиков, порывы ветра в столице могут достигать 22 м/с

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция в связи с усилением ветра призвала пешеходов к внимательности на дороге. Об этом журналистам сообщили в четверг в ГИБДД Москвы.

"По данным Гидрометцентра России, до 21:00 19 декабря по Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 17-22 м/с, - отметили в управлении. - В связи с этим мы обращаемся к пешеходам с просьбой быть предельно внимательными и соблюдать нормы безопасности".

В частности, в УГИБДД просят пешеходов при переходе дороги снимать капюшоны и не использовать мобильные устройства и наушники. "Просим совершать переходы улиц и дорог исключительно в зоне действия пешеходных переходов", - отметили в столичной Госавтоинспекции.

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Россия
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