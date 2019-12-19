{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Архитекторы посоревнуются в оформлении выставочного стенда Москвы

Итоги конкурса планируют подвести в конце февраля

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы открыли прием заявок от архитектурных бюро на лучший проект оформления стенда столицы на зарубежных туристических выставках. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского комитета по туризму.

"АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" приглашает архитектурные бюро Москвы принять участие в открытом ревю идей на лучшее архитектурное решение стенда Москвы для демонстрации на международных туристических выставках в 2020 году. Цель ревю - отобрать креативную и запоминающуюся концепцию дизайна многофункционального выставочного стенда, передающую узнаваемый образ аутентичной и современной столицы", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что концепция должна включать в себя оригинальное архитектурно-планировочное решение, предполагать комфортное пребывание на стенде и "вдохновлять на знакомство с городом". Лучший проект выберет комиссия, состоящая из представителей комитета по туризму Москвы, АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" и Москомархитектуры. Заявки принимаются до 24 января 2020 года, итоги конкурса планируется подвести в конце февраля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве из-за угрозы взрыва проверяют более 10 детских садов
Людей эвакуировали из зданий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС