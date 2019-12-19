Архитекторы посоревнуются в оформлении выставочного стенда Москвы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы открыли прием заявок от архитектурных бюро на лучший проект оформления стенда столицы на зарубежных туристических выставках. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского комитета по туризму.

"АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" приглашает архитектурные бюро Москвы принять участие в открытом ревю идей на лучшее архитектурное решение стенда Москвы для демонстрации на международных туристических выставках в 2020 году. Цель ревю - отобрать креативную и запоминающуюся концепцию дизайна многофункционального выставочного стенда, передающую узнаваемый образ аутентичной и современной столицы", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что концепция должна включать в себя оригинальное архитектурно-планировочное решение, предполагать комфортное пребывание на стенде и "вдохновлять на знакомство с городом". Лучший проект выберет комиссия, состоящая из представителей комитета по туризму Москвы, АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" и Москомархитектуры. Заявки принимаются до 24 января 2020 года, итоги конкурса планируется подвести в конце февраля.