Столичный главк МЧС распространил экстренное сообщение о сильном ветре

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Столичные спасатели призывают к осторожности во время сильного ветра в городе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 19 декабря местами по Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 19-24 м/с. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует переждать непогоду в капитальном строении, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что во время сильного ветра рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев. В случае необходимости можно позвонить по номеру телефона 101.