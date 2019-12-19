Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Бутырском районе Москвы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание детско-взрослой поликлиники на улице Яблочкова в Бутырском районе. Капитальный ремонт здесь последний раз проводили 25 лет назад.

Большая часть взрослых жителей Бутырского района прикреплена к филиалу №4 городской поликлиники №12, часть помещений в этом здании занимает женская консультация. Дети, проживающие в Бутырском районе, в основном прикреплены к филиалу №3 детской городской поликлиники №110. Реальная загрузка поликлиники превышает норму. Поэтому Собянин принял решение о строительстве новой поликлиники, оно было начато в феврале 2018 года и завершено в ноябре 2019 года.

"В прямом эфире у меня спрашивали про вашу поликлинику. Когда запустим? Когда переедем в новую поликлинику? Честно говоря, мы ее не так долго строили. В прошлом году ее начали строить, в этом году уже закончили, в рекордные короткие сроки. И я так понимаю, востребованная будет поликлиника: здесь и женская консультация, и детская поликлиника", - сказал Собянин, общаясь с местными жителями.

Он отметил, что медицинский персонал в том же составе будет работать в новом здании, новых врачей там практически не будет. "Так что привычный коллектив, привычные врачи, но уже другой уровень - полностью оснащенное оборудование, хорошая логистика, просторные кабинеты", - отметил Собянин.

В ближайшее время в поликлинику, которая была возведена по индивидуальному проекту на месте снесенных заброшенных гаражей, переедут все три амбулаторных учреждения района. Здесь будут работать 200 человек, из них 10 - недавно принятые сотрудники. Наиболее часто посещаемые специалисты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты - на верхних этажах здания. Кабинеты забора крови и анализов, дежурные врачи будут работать на первых этажах.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, будет создана парковка на 15 мест, построена подъездная дорога.

Новую поликлинику планируется открыть в ближайшие месяцы. Старые здания поликлиник останутся в ведении департамента здравоохранения города Москвы и будут переданы другим медицинским организациям.