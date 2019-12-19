{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Бутырском районе Москвы

Поликлинику планируют открыть в ближайшие месяцы
Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание детско-взрослой поликлиники на улице Яблочкова в Бутырском районе. Капитальный ремонт здесь последний раз проводили 25 лет назад.

Большая часть взрослых жителей Бутырского района прикреплена к филиалу №4 городской поликлиники №12, часть помещений в этом здании занимает женская консультация. Дети, проживающие в Бутырском районе, в основном прикреплены к филиалу №3 детской городской поликлиники №110. Реальная загрузка поликлиники превышает норму. Поэтому Собянин принял решение о строительстве новой поликлиники, оно было начато в феврале 2018 года и завершено в ноябре 2019 года.

"В прямом эфире у меня спрашивали про вашу поликлинику. Когда запустим? Когда переедем в новую поликлинику? Честно говоря, мы ее не так долго строили. В прошлом году ее начали строить, в этом году уже закончили, в рекордные короткие сроки. И я так понимаю, востребованная будет поликлиника: здесь и женская консультация, и детская поликлиника", - сказал Собянин, общаясь с местными жителями.

Он отметил, что медицинский персонал в том же составе будет работать в новом здании, новых врачей там практически не будет. "Так что привычный коллектив, привычные врачи, но уже другой уровень - полностью оснащенное оборудование, хорошая логистика, просторные кабинеты", - отметил Собянин.

В ближайшее время в поликлинику, которая была возведена по индивидуальному проекту на месте снесенных заброшенных гаражей, переедут все три амбулаторных учреждения района. Здесь будут работать 200 человек, из них 10 - недавно принятые сотрудники. Наиболее часто посещаемые специалисты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты - на верхних этажах здания. Кабинеты забора крови и анализов, дежурные врачи будут работать на первых этажах.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, будет создана парковка на 15 мест, построена подъездная дорога.

Новую поликлинику планируется открыть в ближайшие месяцы. Старые здания поликлиник останутся в ведении департамента здравоохранения города Москвы и будут переданы другим медицинским организациям.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Здание филиала онкобольницы №1 в Москве передадут Центру паллиативной помощи Федермессер
Ранее власти города сообщали, что отделение закроется на ремонт в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС