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Загруженность на дорогах Москвы достигла восьми баллов

Движение затруднено на Садовом кольце, некоторых участках ТТК и шоссе в сторону области

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уровень транспортной загруженности в столице на 17:25 мск в четверг оценивается в восемь баллов. Таковы данные сервиса "Яндекс. Пробки".

В настоящее время трудно проехать на всем протяжении Садового кольца. На севере и западе Третьего транспортного кольца зафиксированы низкие скорости в обоих направлениях. Осложнения наблюдаются также на востоке по внутренней стороне, на юге по внешней стороне МКАД.

По направлению в область движение затруднено на Дмитровском шоссе, Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах. Наблюдаются осложнения на Щелковском шоссе в обоих направлениях.

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