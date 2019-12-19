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Улицу Сретенку в центре Москвы открыли для движения транспорта

Движение также открыто по улице Солянке и Китайгородскому проезду

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Движение для автомобилей открыли по улице Сретенке в центре Москвы в четверг вечером. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ЦОДД отметили, что также открыто движение по улице Солянке и Китайгородскому проезду.

Ранее сообщалось, что движение перекрыто по улице Большой Лубянке. Нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую, также сообщалось о перекрытии движения по Солянскому проезду в сторону Китай-города. Автобусы, следующие мимо метро "Лубянка", временно изменили маршруты.

Теги
Россия
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Источник: на юге Москвы загорелся автосервис
Он расположен в подземном паркинге в микрорайоне Северное Чертаново
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