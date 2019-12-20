В пятницу температура в Москве не поднимется выше двух градусов тепла

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от нуля до 2 градусов тепла, ночью в столице ожидаются небольшие заморозки до минус двух градусов.

В Подмосковье прогнозируется от минус 3 до 2 градусов тепла, в ночные часы по области температура опустится до минус 4 градусов.

Северо-западный и западный ветер днем не превысит 10 м/ с. Ночью ветер изменит направление на южное, его скорость составит от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление в регионе - 749 мм ртутного столба.