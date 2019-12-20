Московское метро открыло для пассажиров бесплатный каток

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Бесплатный каток площадью 200 кв. м. для пассажиров московского метро заработал в пятницу между станциями подземки "Спортивная" и МЦК Лужники. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

"Катание на коньках - традиционное зимнее развлечение, и мы рады предоставить пассажирам метро и МЦК такую возможность. В будний день средний суммарный пассажиропоток станций, расположенных рядом с катком, составляет более 115 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Уточняется, что на каток можно прийти как со своими коньками, так и взять их на прокат.

Каток будет работать до 15 января с 10 часов утра до 22 часов вечера.

Ранее на станциях метро и МЦК появились наряженные елки, а входные двери и турникеты были украшены праздничными стикерами, платформы и вестибюли - плакатами в городской новогодней стилистике. Также на линиях метро курсируют тематические поезда, посвященные новогодним праздникам.