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Анонимные сообщения с угрозами взрыва вновь поступили в детские сады Москвы

Сотрудники оперативных служб обследуют здания и прилегающие к ним территории

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверяют около десяти детских садов в Москве из-за поступивших сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Информация о "минировании" поступила почти в 10 детских садов в Москве. На места объектов для проверки направлены сотрудники оперативных служб, которые обследуют здания и прилегающие к ним территории", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, по данным источника, завершены проверки ряда школ, которые ранее в пятницу также получили сообщения с угрозами взрыва, которые не подтвердились.

Ранее 20 декабря были "заминированы" более 20 школ и 11 судов. В пятый раз за неделю анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Только накануне оперативные службы проверили около 80 столичных объектов, в целях безопасности оттуда эвакуировали 27 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

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Россия
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