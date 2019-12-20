Экс-главе ДЕЗ Можайского района Москвы зачли срок в СИЗО и освободили в зале суда

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы вынес приговор обвиняемому в двух эпизодах мошенничества почти на 50 млн рублей бывшему директору муниципального предприятия "Дирекция единого заказчика (ДЕЗ) Можайского района Москвы" Алексею Чернову. С учетом срока пребывания под стражей он освобожден в зале суда. Об этом ТАСС в пятницу сообщил его адвокат Мартин Зарбабян.

Чернов в 2011-2013 годах возглавлял ДЕЗ, учредителем которой является департамент имущества Москвы. Как отмечается в приговоре, он совершил мошенничество, заключив договор дирекции с компанией "Дайлер" на аренду двух автомобилей с водителем за 123 тыс. рублей в месяц, а также договор с ООО "Прайд", которое за агентское вознаграждение должно было взыскивать через суд и в досудебном порядке задолженности перед ДЕЗ с нескольких тысяч граждан. В итоге первой компании было перечислено по договору 11,8 млн рублей, второй - 36 млн рублей. Как посчитали следствие и суд, обе компании были фактически фиктивными, поскольку не вели никакой хозяйственной деятельности и не имели штата сотрудников (так, компания, предоставлявшая в аренду автомобили, не имела своих машин).

Алексей Чернов был арестован в апреле 2016 года (на тот момент он занимал должность председателя дорожного комитета управы Калуги) и провел под стражей более 3,5 года. Дело трижды возвращали прокурору, оно побывало в четырех судах, один раз Чернова приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей, затем приговор был отменен. На втором судебном процессе гособвинитель просил назначить ему 6 лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей.

Суд приговорил 43-летнего Чернова к 5,5 года лишения свободы без назначения штрафа. Применив формулу "день за полтора", суд учел три года и семь месяцев нахождения Чернова в столичном СИЗО и освободил его в зале заседаний в связи с отбытием наказания.

Мнение адвоката и кассация

Адвокат Чернова Мартин Зарбабян считает, что в суде так и не была доказана вина его подзащитного, поскольку компании, с которыми он подписал договоры, фактически выполняли свои обязательства, факт пользования ДЕЗ двумя автомобилями с водителями подтвердили сотрудники дирекции, а работу компании "Прайд" подтверждают рассмотренные в столичных судах иски к неплательщикам.

Кроме того, отметил адвокат, те же компании работали еще до заключения договоров с ДЕЗ с другими юридическими лицами, в том числе со столичным филиалом ФГУП "Почта России". По мнению адвоката, не был доказан факт обмана, поскольку о заключенных договорах знал собственник ДЕЗ (столичный департамент имущества) и префектура округа, не был установлен и факт хищения, поскольку обвинение не представило доказательств того, что подсудимый стал приобретателем средств после их перечислений или был аффилирован с этими компаниями. В обвинении не была указана даже сумма инкриминируемого хищения (в числе доказательств были лишь договоры, акты принятых работ и данные о переводе за них средств).

В рамках дела Чернова впервые жалоба на арест была рассмотрена Вторым кассационным судом в Москве. 1 ноября он признал, что предпоследнее продление срока ареста подсудимого Кунцевским судом и подтвердившее это решение постановление Мосгорсуда были незаконными, поскольку судьи сослались на те же обстоятельства, которые стали основанием для ареста еще в апреле 2016 года, не приняли во внимание, что с момента избрания меры пресечения прошло 3,5 года, предварительное расследование было окончено, а дело передано в суд, также не были приведены конкретные факты, свидетельствующие о невозможности избрания иной меры пресечения. Но Чернов тогда остался под стражей, поскольку к дате рассмотрения жалобы в кассации нижестоящие суды успели продлить арест до 17 января 2020 года.