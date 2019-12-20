Автомобильное движения в Москве ограничат из-за новогоднего фейерверка

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Несколько улиц в центре Москвы перекроют в ночь на 1 января. Изменения в движении произойдут в связи с запуском праздничных фейерверков, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

"Ряд улиц в Москве перекроют в ночь с 31 декабря по 1 января в связи с проведением праздничных фейерверков", - сказали в пресс-службе.

Так, на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварка будет ограничено движение по одной полосе в период с 7:00 31 декабря до 5:00 1 января 2020 года.

"Также с 23:50 31 декабря 2019 года по 00:30 1 января 2020 года будут перекрыты следующие участки: Большой Москворецкий мост, улица Москворецкая, площадь Васильевский Спуск, Москворецкая набережная от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушская набережная, Кремлевская набережная от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Софийская набережная", - сообщили в пресс-службе.

По словам специалистов, с 00:50 до 1:10 1 января 2020 года будет перекрыто движение по участку улица Физическая от Калужского шоссе до улица Солнечная и улица Центральная от дома №26 до улицы Солнечная. В это же время будет перекрыто движение по Озерной аллее от Центрального проспекта до дома №5 строения №2 по Георгиевскому проспекту. С 00:50 по 1:30 1 января 2020 года также перекроют движение по улице Кадырова.