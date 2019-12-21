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В субботу в Москве ожидается до трех градусов тепла

Скорость юго-восточного ветра достигнет 5-10 м/с

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе 21 декабря, по области возможны небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 1 до 3 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля градусов.

В Подмосковье от минус 2 до 3 градусов тепла днем. В ночные часы температура останется на том же уровне.

Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с. До 9 утра в столице объявлен желтый уровень опасности из-за тумана.

Атмосферное давление в регионе 745 мм ртутного столба.

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