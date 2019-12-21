Более 2400 открыток Деду Морозу отправили на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Почта Деда Мороза пользуется большой популярностью у гостей фестиваля "Путешествие в Рождество". С момента старта праздника уже отправлено свыше 2400 писем, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"За восемь дней гости тематической площадки на Манежной площади, где находится почта Деда Мороза, отправили уже более 2400 открыток", - сказали в пресс-службе.

Вне конкуренции - конечно же, письма Деду Морозу, в Великий Устюг. По будним дням дети отправляют сказочному дедушке в среднем 175 писем, а по выходным - втрое больше. Также в топе популярных направлений, куда отправляют открытки - Санкт-Петербург и Казань.

По словам организаторов, подписать открытки и отправить их совершенно бесплатно можно будет до окончания фестиваля.