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У Белорусского вокзала установили елку столичного транспортного комплекса

При покупке билетов на пригородные поезда в кассах на головных вокзалах 30 и 31 декабря пассажиры получат елочные игрушки, открытки и раскраски для детей, посвященные правилам безопасности на железной дороге.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новогоднюю елку, оформленную в стилистике столичного департамента транспорта, установили у Белорусского вокзала в Москве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы открываем большую новогоднюю елку на площади Белорусского вокзала: рядом с одной из самых востребованных станций Московских центральных диаметров и рядом со станциями "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий. Мы стремимся окружить наших пассажиров атмосферой зимнего волшебства и подарить им новогоднее настроение", - приводятся в сообщении слова замначальника по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами ГУП "Московский метрополитен" Юлии Темниковой.

Она отметила, что все станции метро уже украшены новогодними плакатами и праздничными декорациями. Кроме того, в подземке курсируют 19 новогодних поездов, а с понедельника будет пущен двадцатый поезд на Калининской линии. Директор по развитию диаметральных маршрутов АО "Центральная ППК" (ЦППК) Артем Царев сообщил, что 30 и 31 декабря пассажиры при покупке билетов на пригородные поезда в кассах на головных вокзалах получат елочные игрушки, открытки и раскраски для детей, посвященные правилам безопасности на железной дороге.

В общей сложности пять новогодних елок от департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры Москвы установят в этом году на территории столицы. Первую елку поставили возле театра Олега Табакова.

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