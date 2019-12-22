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Более 14 тыс. человек приняли участие в мероприятиях проекта "Дни московской конкуренции"

На конференции "Конкуренция: рынки, цифры, люди" участники проекта узнали о создании ситуационного центра, который поможет улучшить условия ведения бизнеса в столице

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Свыше 14 тыс. человек приняли участие в мероприятиях проекта "Дни московской конкуренции", стартовавшем в столице 22 октября. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"За два месяца в проекте приняли участие более 14 тыс. горожан, к нему присоединились учебные заведения столицы и московские предприниматели. Если же смотреть более глобально, то "Дни московской конкуренции" так или иначе затронули всех жителей и гостей столицы, проект активно поддержали столичные заказчики, предприниматели, популярные у горожан фуд-моллы", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в публикации.

Мультиформатный городской проект "Дни московской конкуренции" запустили впервые в этом году для привлечения внимания общественности, представителей органов власти, экспертов и предпринимателей к вопросам формирования здоровой конкурентной среды в мегаполисе. Проект позволил наладить открытый диалог между представителями общественных организаций, предпринимательского сообщества и исполнительной власти, и может быть продлен на следующий год, поэтому его мероприятия могут стать регулярными.

"Первая конференция "Конкуренция: рынки, цифры, люди" собрала представителей бизнеса, органов власти, лидеров общественного мнения и активных горожан. Они обсудили, как цифровые инструменты влияют на конкуренцию, а также поговорили об эффективности мер, направленных на поддержку предпринимательства. На конференции стало известно о создании в Москве новой цифровой платформы - ситуационного центра. Сервис поможет улучшить условия ведения бизнеса в столице и выявить отрасли, в которых нужно обратить особое внимание на снижение административных барьеров. Предполагается, что ситуационный центр будет запущен во втором полугодии 2020 года. Первую половину года будут работать над программным обеспечением и интерфейсом проекта, затем начнется тестирование сервиса", - говорится в сообщении.

На площадках проекта "Дни московской конкуренции" прошли квизы - интеллектуальные игры, в которых приняли участие 34 команды школьников, столько же команд контрактных управляющих межрайонных советов директоров, а также студенты из 15 ведущих вузов столицы. Команды, набравшие максимальное количество голосов (в каждой из возрастных категорий), получили памятные призы от организаторов. Также в рамках проекта проводились выставки "Конкуренция на все времена" и "Ткани Москвы". Посетители первой смогли оценить фабричные товары, которые были популярны в XIX - начале XX века. Эти артефакты музеям подарили потомки предпринимателей дореволюционной России.

"Ярким событием стал выход книги об истории конкуренции "Поставщики Москвы. История в лицах". В ней рассказывается о московских предпринимателях XIX - начала ХХ века. Над созданием книги работали потомки купцов, коллекционеры, профессиональные историки и искусствоведы", - отмечается в сообщении.

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