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Двое стрелявших из охолощенного оружия на юге Москвы сдались полиции

Как сообщалось ранее, в результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Полицейские установили мужчин, устроивших в воскресенье днем стрельбу на Корабельной улице в Москве из охолощенного оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль, на котором скрылись участники инцидента со стрельбой. По телефону им было предложено добровольно явиться в полицию для дачи объяснений. Двое граждан явились и в настоящее время находятся в отделении полиции", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что стрельба велась из охолощенного автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что никто не пострадал.

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