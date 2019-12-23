Температура в Москве поднимется до 8 градусов в понедельник

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим дождем ожидается в понедельник в российской столице. Температура воздуха прогреется до восьми градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В целом в Московском регионе днем будет облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. В столице температура воздуха 6-8 градусов выше нуля, по области - 3-8 градусов тепла.

В Москве до 23:00 понедельника объявлен желтый уровень природной опасности из-за тумана. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника.

Ночью погода не изменится. В Москве температура составит 4-6 градусов выше нуля, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов тепла.