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Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя в контактной сети

Ведутся восстановительные работы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Поезда следуют с увеличенными интервалами на "Курско-Рижском" Московском центральном диаметре (МЦД-2), соединяющем Нахабино и Подольск, из-за потери напряжения в контактной сети. Об этом сообщается в аккаунте оператора перевозок "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) в Twitter.

"Поезда на МЦД-2 и Курском направлении следуют с увеличенными интервалами из-за потери напряжения в контактной сети. Коллеги из РЖД прилагают все усилия для скорейшего восстановления интервала", - говорится в сообщении.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском" было запущено 21 ноября.

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