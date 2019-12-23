Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя в контактной сети

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Поезда следуют с увеличенными интервалами на "Курско-Рижском" Московском центральном диаметре (МЦД-2), соединяющем Нахабино и Подольск, из-за потери напряжения в контактной сети. Об этом сообщается в аккаунте оператора перевозок "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) в Twitter.

"Поезда на МЦД-2 и Курском направлении следуют с увеличенными интервалами из-за потери напряжения в контактной сети. Коллеги из РЖД прилагают все усилия для скорейшего восстановления интервала", - говорится в сообщении.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском" было запущено 21 ноября.