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Движение поездов на МЦД-2 восстановлено

Оно было прервано из-за потери напряжения в контактной сети

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на "Курско-Рижском" Московском центральном диаметре (МЦД-2), прерванное ранее из-за потери напряжения в контактной сети, восстановлено и в данный момент входит в график. Об этом сообщается в официальном аккаунте оператора перевозок "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) в Twitter.

"Подача напряжения восстановлена. Вместе с РЖД принимаем меры по вводу движения в график", - говорится в сообщении.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском" от Нахабина до Подольска (МЦД-2) было запущено 21 ноября.

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