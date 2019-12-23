Московский зоопарк в конце декабря можно будет посетить бесплатно за подарок обитателям

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский зоопарк с 25 по 31 декабря проведет акцию "В зоопарке ждут подарки", по которой каждый, кто принесет подарок для его обитателей, получит право свободного входа на территорию, сообщила в понедельник пресс-служба зоопарка.

"По традиции мы приготовили для наших дорогих посетителей много приятных сюрпризов к Новому году. Один из них - это возможность погулять по зимнему зоопарку бесплатно. Наши специалисты составили перечень тех вещей, которые придутся по душе и будут полезны животным. Это такой своеобразный вишлист, который гарантирует, что каждый подарочек будет использоваться по назначению, а не лежать без дела", - привела пресс-служба слова генерального директора зоопарка Светлан Акуловой.

В списке подарков, одобренных зоологической службой, всевозможные мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине, пояснили в пресс-службе.

Чтобы принять участие в акции, нужно принести с собой в зоопарк подарок, передать его волонтерам в специальном пункте на главном входе и получить право бесплатного прохода в зоопарк. Пункт приема подарков будет работать на главном входе ежедневно с 9:00 мск до 16:00 мск.

Всех участников акции вместе с принесенными подарками будут фотографировать волонтеры зоопарка. Фото будут опубликованы на официальном сайте и в социальный сетях зоопарка.