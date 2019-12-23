Около 10 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры введут в ТиНАО в 2020 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты планируют ввести в эксплуатацию около 10 новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на территории ТиНАО в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

"В 2020 году в ТиАНО планируется ввести в эксплуатацию ряд построенных и реконструируемых автомобильных дорог общей протяженностью около 30 км. Это порядка 10 новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в материале, наиболее значимые проекты, реализацию которых планируется завершить в следующем году, это трасса Марьино - Саларьево - дублер Киевского и Калужского шоссе протяженностью 13,7 км, которую в этот период планируется ввести полностью, и новое Внуковское шоссе.

Трасса Марьино - Саларьево тянется от строящейся автомобильной дороги Середнево - Марьино - Десна до поселения Мосрентген. Движение по первому ее участку - от улицы Адмирала Корнилова в Мосрентгене до автодороги Солнцево - Бутово - Видное откроется еще до конца текущего года.

"Среди прочих проектов дорожного строительства, которые предполагается реализовать в течение 2020 года, самым крупным станет обновленная улично-дорожная сеть Коммунарки для обслуживания открытой недавно одноименной станции метро. Здесь строительно-монтажные работы, включающие три этапа, планируется также полностью провести до конца 2020 года. Общая протяженность построенных и реконструируемых улиц поселка составит около 2,5 км", - сказал Жидкин.

Он добавил, что в целом реализация мероприятий по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры присоединенных к столице территорий, запланированных к завершению в 2020 году, позволит разгрузить существующие магистрали, значительно сократить время пребывания в пути, существенно повысить транспортную доступность ряда населенных пунктов и станций метрополитена, а также расширить местную сеть общественного транспорта.

Дороги ТиНАО

С 2012 года в ТиНАО построено и реконструировано 23 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, включая четыре путепровода через железную дорогу. Всего построено дорог общей протяженностью более 192 км. В стадии проектирования находится 32 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью 189,6 км. К 2024 году на территории Новой Москвы будет построено и реконструировано порядка 503 км автомобильных дорог (включая первый пусковой комплекс ЦКАД, проходящий по территории Новой Москвы).