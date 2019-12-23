В московских подразделениях Росгвардии стоят на учете более 320 тыс. владельцев оружия

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 320 тыс. владельцев оружия состоят на учете в столичных подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по данным на конец текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии после подведения итогов работы за год.

"По итогам года на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Москвы состоят более 320 тыс. владельцев оружия. Также в подразделениях ЛРР столичной Росгвардии зарегистрировано более 3 тыс. частных охранных организаций", - говорится в сообщении.

В 2019 году подразделения Главного управления Росгвардии по Москве выполнили поставленные задачи в полном объеме, сообщили в столичном главке.