Вильфанд: температурный рекорд 2015 года будет побит в Москве 23 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Температурный рекорд 2015 года, когда в Москве было около шести градусов тепла, будет побит в понедельник. Об этом ТАСС сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня, конечно же, будет поставлен рекорд, никаких сомнений нет", - сказал Вильфанд.

По его словам, последний рекорд принадлежит 23 декабря 2015 года, когда температура в Москве достигла 5,9 градуса.

В 9 утра в понедельник температура воздуха в Москве уже достигла 4,5 градуса, в течение дня она составит 6-8 градусов тепла.

Вильфанд также отметил, что рекордные показатели 24 и 25 декабря тоже принадлежат 2015 году: в эти дни столбики термометров показывали максимально 9,3 градуса тепла и 4,1 градуса тепла соответственно.

"В общем, в эти дни рекорд будет превзойден, а затем совсем небольшое понижение температуры", - отметил собеседник агентства.