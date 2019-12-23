Спецназ Росгвардии задержал в Москве более 850 человек с начала года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали за год в Москве более 850 человек, подозреваемых в различных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве после подведения итогов работы за уходящий год.

"Сотрудниками подразделений специального назначения Главного управления Росгвардии по Москве задержано и передано полиции более 850 человек, подозреваемых в совершении преступлений", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают защиту 200 тыс. объектов, квартир и мест хранения имущества граждан. "Ежесуточно около 450 экипажей групп задержания вневедомственной охраны обеспечивают безопасность граждан, патрулируя улицы города. За прошедший период [год] нарядами вневедомственной охраны осуществлено около 200 тыс. выездов на охраняемые объекты, квартиры и места хранения имущества граждан по сигналу "тревога", - отметили в главке.