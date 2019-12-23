Интеллектуальные игры подготовили для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы в новогодние праздники смогут поучаствовать в интеллектуальных играх, которые пройдут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Так, на Тверской улице организуют легендарную игру "Что? Где? Когда?", сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В новогодние праздники любой желающий сможет почувствовать себя знатоком интеллектуального клуба! Легендарная игра "Что? Где? Когда?" и популярный квиз Елизаветы Овдеенко BrainZona вновь возвращаются на Тверскую улицу, которая станет пешеходной с 31 декабря по 5 января. На данный момент открылась регистрация для участия", - пояснили в пресс-службе.

Зарегистрировать можно как одного человека, так и целую команду.

"Для москвичей и туристов, решивших встретить 2020 год в центре столицы, приготовили большую развлекательную программу, в том числе уже полюбившиеся гостям городских праздников командные интеллектуальные игры. Известные знатоки подготовили для них самые интересные и оригинальные вопросы. В соответствии с темой праздника многие из них посвятили Новому году, космосу и Москве", - сообщили в пресс-службе.

Игры будут проходить на двух подиумах в течение всего праздника: 31 декабря с 11.00 до 03.00, с 1 января по 4 января с 11.00 до 23.00 и 5 января с 11.00 до 22.00. Все участники победивших команд получат дипломы и памятные подарки.

Попробовать сыграть в BrainZona можно будет на улице Охотный ряд.