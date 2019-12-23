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В Гидрометцентре сообщили, что снег может выпасть в Москве 30-31 декабря

По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, точный прогноз по осадкам на 31 декабря будет 25-26 декабря
Описание
© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Снег может выпасть в Москве 30-31 декабря, сообщил в понедельник ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас мы анализируем, есть вероятность того, что все-таки в начале следующей недели небольшой снежок будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что точный прогноз по осадкам на 31 декабря Гидрометцентр сможет дать 25-26 декабря.

Вильфанд отметил, что вплоть до 25 декабря температура в Москве будет плюсовой и, возможно, перекроет рекорды 2015 года.

В ночь на четверг, 26 декабря, температура составит от 0 до 2 градусов мороза, а днем - от 0 до плюс 2 градусов. В ночь на пятницу температура может составить от 0 до 5 градусов мороза, а днем - от 0 до 5 градусов тепла.

"Возможно, мокрый снег будет появляться в воздухе, но при таких температурах устойчивого снежного покрова не будет", - сказал Вильфанд.

Он заявил, что декабрь станет дефицитным месяцем с точки зрения осадков. "Сейчас выпало только не больше четверти процентов от нормы. А сейчас все-таки уже 23 число, и можно вполне уверенно сказать, что декабрь будет с точки зрения осадков дефицитным", - сказал собеседник агентства.

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