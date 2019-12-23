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Около 10 школ Москвы, роддом и храм Христа Спасителя проверяют из-за угрозы взрывов

Аналогичные угрозы ранее поступили в 15 районных судов Москвы и на пять вокзалов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Неизвестные сообщили с угрозе взрывов в нескольких школах и детских садах, храме Христа Спасителя и роддоме в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в порядка десяти школах и детских садах, а также в храме Христа Спасителя и роддоме на Самаркандском бульваре. Они проверяются", - сказал собеседник агентства.

Аналогичные угрозы поступили ранее в понедельник в 15 районных судов Москвы и на пять вокзалов.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

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