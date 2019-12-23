СК проверит данные о незаконном хостеле в жилом доме на севере Москвы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи проверят информацию о незаконном хостеле в жилом доме на севере Москвы после жалоб жителей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в понедельник вышел телесюжет о том, что на первом этаже в доме на Часовой улице функционирует хостел. Местные жители жалуются на антисанитарию, неприятные запахи и шум. "Также сообщается, что помещения были незаконно проданы в частные руки и переоборудованы под хостел. Следователи проверят изложенные в сюжетах факты", - сообщила Иванова.

Ранее в Москве была начата доследственная проверка по жалобам жителей на хостел на юго-западе Москвы, в котором людям снимает жилье строительная компания, а также на общежитие для мигрантов на территории подземного паркинга жилого дома на севере столицы.