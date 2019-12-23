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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с взысканием штрафов

Власти Москвы отмечают, что горожанам по почте приходят постановления о назначении штрафа от якобы Роспотребнадзора

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждает о новом виде мошенничества в городе, которое совершается от имени сотрудников Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента.

"Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами посредством почтовых отправлений постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя территориального органа Роспотребнадзора. При этом постановления содержат недостоверные сведения о реквизитах для оплаты штрафов", - сказал собеседник агентства.

В департаменте призвали граждан при получении подобных писем вспомнить, не проводились ли в их отношении территориальным органом Роспотребнадзора контрольно-надзорных мероприятий и не приглашали ли их на составление протокола об административном правонарушении или для рассмотрение дела об административном правонарушении. "Если ответы отрицательные, но при этом вы получили постановление о наложении административного штрафа, то необходимо усомниться в законности и подлинности такого документа. В случае возникновения подобных ситуаций настоятельно рекомендуем направить информацию в управление Роспотребнадзора по Москве путем заполнения специальной электронной формы "Прием обращений граждан", размещенной на официальном сайте", - сказал собеседник агентства. Для оперативного ответа необходимо указать контактный телефон и номера постановлений, по которым предлагают уплатить административный штраф. "Специалисты с вами свяжутся и помогут разобраться в проблеме. В случае, если вы подозреваете, что столкнулись с мошенником, обязательно обратитесь в правоохранительные органы. Своевременно принятые меры помогут оперативно установить виновных и принять меры по привлечению их к ответственности, установленной законом", - заключили в пресс-службе департамента.

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