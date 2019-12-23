Законопроект об исполнении бюджета Москвы за 2018 год рассмотрят в Мосгордуме 25 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект об исполнении столичного бюджета за 2018 год, его планируют внести на рассмотрение в парламент 25 декабря, сообщила в понедельник председатель комиссии Людмила Гусева во время заседания комиссии.

"Проект этого закона мы предлагаем внести на рассмотрение в Мосгордуму в ближайшую среду", - сказала она.

В ходе заседания первый заместитель руководителя столичного департамента финансов Николай Лисин сообщил, что общий объем доходов бюджета в 2018 году составил 2 трлн 376,6 млрд рублей, что на 13,3% выше поступлений 2017 года. Он уточнил, что план по доходам выполнен на 109,6%.

По словам Лисина, поступления распределены между основными секторами и отраслями экономики. Наибольший вклад в формирование бюджета Москвы в 2018 году внесли организации торговой (более 15%) и финансово-кредитной (около 14%) отраслей.

"Доля обрабатывающей промышленности в структуре поступлений превысила 6%, доля дохода бюджета от поступлений нефтегазового сектора в 2018 году составила 6,4%, сократившись в 2,5 раза по сравнению с 2011 годом", - добавил он.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что расходы бюджета исполнены в сумме 2 трлн 315 млрд рублей. Расходы на реализацию 14 государственных программ составили 2 трлн 217,6 млрд рублей. Долг Москвы находится на безопасном уровне и не превышает 1,3% от объема собственных доходов бюджета. "Исполнение бюджета города Москвы в 2018 году по расходам - 2 трлн 315,08 млрд рублей с превышением доходов над расходами (профицитом) в размере 61,55 млрд рублей", - говорится в документе.

О столичном бюджете 2018 года

Депутаты Мосгордумы в конце ноября 2017 года приняли закон "О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". Планировалось, что доходы бюджета столицы в 2018 году составят 2 трлн 103,6 млрд рублей, расходы - 2 трлн 326,5 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2018 году должен был составить 10,6%, или 222,9 млрд рублей.