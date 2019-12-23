В Москве водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за тумана

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям и пешеходам быть осторожнее на дорогах Москвы из-за тумана.

"Снова эти знаменитые лондонские (зачеркнуто) московские декабрьские туманы. Тепло, мокро и видимость так себе (200-500 м). За рулем не забывайте про противотуманки, пешком - про светоотражатели на одежде. Больше света этими сырыми вечерами", - сообщается в Twitter ЦОДД.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на 18:45 понедельника загруженность дорог в Москве не превышает семи баллов. Традиционно больше всего загружены центральные улицы города: Неглинная, Тверская, Воздвиженка и Большая Лубянка. Наблюдаются затруднения и на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце в районе станций метро "Деловой центр" и "Беговая". Загружены также Софийская, Кремлевская и Москворецкая набережные.