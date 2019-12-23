Смертность от меланомы кожи в Москве за семь лет снизилась на 6%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Смертность от заболевания меланомой кожи в Москве с 2012 года снизилась с 10,7% до 4,6%, сообщил на пресс-конференции в понедельник главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

"По сравнению с другими российскими регионами, где смертность от меланомы кожи за семь лет снизилась всего на 1,5 %, в Москве она приблизилась к 6%. Это все благодаря раннему выявлению заболевания и информированию населения", - сказал Потекаев.

Меланома - самая агрессивная и опасная форма рака кожи, которая более других подвержена образованию метастаз. Проникая в лимфоузлы, опухоль разрастается, пускает метастазы, борьба с которыми практически невозможна.

"Если заболевание обнаружено в начальной стадии и носит поверхностный характер, то, скорее всего, удаление новообразования приведет к полному выздоровлению. Если опухоль приняла вид узла с проникновением во внутренние области, то потребуется дорогостоящее лечение с использованием компьютерной томографии. При наличии метастаз применяются химиотерапия и лучевая терапия, которые требуют больших финансовых затрат", - отметил Потекаев.

По его словам, солнечные ожоги, полученные на пляже или в солярии, являются основным фактором риска развития меланомы. "У мужчин это заболевание стоит на третьем месте, сразу после заболевания предстательной железы, у женщин на втором месте - после рака молочной железы", - добавил эксперт.

Он отметил, что сегодня главный упор департамент здравоохранения Москвы делает на профилактику и раннюю диагностику заболевания. Высокоэффективным методом ранней диагностики, который позволяет выявить доброкачественные и злокачественные образования, является дерматоскопия. При помощи оптического прибора - дерматоскопа - возможно получить изображение поверхностных и внутренних структур кожи, провести сканирование всех родинок на теле человека и оценить риск развития рака.