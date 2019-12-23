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В Москве состоялось награждение лауреатов премии "Крылья аиста"

Целью премии является привлечение внимания москвичей к проблеме устройства детей-сирот в полноценные семьи

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения премией "Крылья аиста" в шестой раз состоялась в Москве. В этом году награду получили лауреаты в четырех номинациях, сообщили в понедельник в пресс-службе департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

"Шестой год подряд в столице проходит церемония награждения победителей конкурса "Крылья аиста". Эта премия призвана привлечь внимание москвичей к проблеме устройства детей-сирот в полноценные семьи. В этом году награды лауреаты получали в четырех номинациях", - пояснили в ведомстве.

Премию получил народный артист России Сергей Безруков: он помогает фонду "Измени одну жизнь" искать семьи, готовые усыновить детей, оставшихся без родителей. "Безруков стал послом этого фонда, он регулярно публикует у себя в соцсетях, где у него более 2,5 млн подписчиков, видеоанкеты детей-сирот, а также материалы об усыновлении. Конечно, это привлекает внимание огромного количества людей к нашей теме", - сообщили организаторы.

Победители премии

Основная номинация - "Лучшая семья года". Ее получили три семьи усыновителей, опекунов, приемных или патронатных семей - Инна и Игорь Кайгородовы, Ирина и Александр Фирсановы, а также семья Марины Озчелик.

В номинации "Лучшая организация года" победителями стали: Отдел социальной защиты населения Можайского района города Москвы, Центр содействия семейному воспитанию №1, Школа приемных родителей Центра поддержки семьи и детства "Зеленоград", Межрегиональная общественная организация помощи детям "Наши дети".

Лауреатами номинации "Персона года" стал народный артист России Сергей Безруков, а также корреспондет газеты Вечерняя Москва Марьяна Шевцова. И в заключительной номинации "Меценат года" стал баскетболист и президент благотворительного фонда "Кириленко-детям" Андрей Кириленко.

В этом году всем лауреатом вручили памятные грамоты, а также статуэтки летящего аиста.

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