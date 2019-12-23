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В Музее МХАТ стартует выставка под названием "Снегурочка"

На ней представят эскизы декораций и костюмов, предметы сценического реквизита, а также редко выставляемые архивные материалы и фотографии из собрания музея

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Музей МХАТ в Камергерском переулке открывает во вторник выставку под названием "Снегурочка", которая посвящена одноименному спектаклю, поставленному Константином Станиславским в 1900 году по сказке Александра Островского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"На выставке будут представлены эскизы декораций и костюмов, предметы сценического реквизита, а также редко выставляемые архивные материалы и фотографии из собрания музея", - рассказала собеседница агентства, уточнив, что работа выставки продлится до 19 января 2020 года.

Настоящая русская сказка

В постановке "Снегурочка" Константин Сергеевич Станиславский решил совместить сказочную историю волшебной девушки Снегурочки с реализмом народного быта, продолжила представитель пресс-службы музея.

В подтверждение она процитировала Станиславского, который писал: "Фантастика на сцене - мое давнишнее увлечение. Я готов ставить пьесу ради нее. Это - весело, красиво, забавно. Это - мой отдых, моя шутка, которая изредка необходима артисту".

При этом, известно, что костюмы действующих лиц, украшения, музыкальные инструменты и предметы реквизита - ведра, коромысла и многое другое, привезли из этнографической экспедиции театра по северным деревням.

"Станиславский вместе с художником Виктором Андреевичем Симовым воспроизвели на сцене чудесное пространство русской народной сказки, - отметила собеседница агентства. - Сценография сочеталась с красочной световой партитурой, создающей иллюзию летнего дня или зимних сумерек. Иллюзию реальности сказочного мира дополняли звуки - летнее пение птиц в лесу, хруст снега зимой, вой метели или журчание капели. Среди исполнителей первой постановки, которая продолжалась более пяти часов и заканчивалась далеко за полночь, были выдающиеся мхатовцы Мария Лилина, Василий Качалов, Ольга Норова, Ольга Книппер".

Задача выставки - показать, как выглядела "настоящая русская сказка" 1900 года на сцене Московского Художественного театра, через красоту и своеобразие сохранившихся экспонатов музея, заявила представитель пресс-службы.

По ее словам, продолжить знакомство с историей спектакля можно в основной экспозиции музея на четвертом этаже МХТ, а также в Доме-музее Станиславского в Леонтьевском переулке, где до середины февраля открыта выставка "Театральная сказка", на которой в полном объеме представлены уникальные костюмы, макеты декораций и графические листы художника Виктора Симова, разработавшего оформление спектакля "Снегурочка".

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