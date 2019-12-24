МАМТ запускает бесплатный музыкальный проект для школьников "Игра в классику"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) совместно с образовательными проектами "Студия" и "Кругозор" запускает цикл бесплатных интерактивных музыкальных лекций для школьников "Игра в классику". Во вторник, 24 декабря, в католический сочельник состоится "игра" в "Классицизм", сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"Изучение истории музыки в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко решили превратить в игру без школьных правил. Главная задача - говорить о классике так, чтобы было интересно современному подростку", - сказала Горбунова. По ее словам, в течение пяти месяцев команда молодых музыкантов будет рассказывать школьникам о главных персоналиях музыкальной истории, о скандалах и малоизвестных фактах, связанных с их произведениями, и даже сочинять музыку вместе с детьми.

Всего в театре проведут пять лекций: "Барокко", "Классицизм", "Романтизм", "Современная музыка", "Музыка в кино". "Точкой отсчета стала первая, пилотная встреча, состоявшаяся в ноябре. Это был рассказ про эпоху барокко. Между классическими концертными номерами музыка Вивальди превращалась в джазовую импровизацию, а Сарабанда Генделя звучала в модной рекламе спортивной одежды", - добавила Горбунова.

Католический сочельник 24 декабря "Студия" и "Кругозор" отметят "игрой" в "Классицизм". "Ребята услышат главные шедевры эпохи вживую и попробуют понять, почему именно эти мелодии вошли в топ-10 своего времени и остались в истории. Познакомившись со звездами венской школы Гайдном, Моцартом и Бетховеном, школьники сами примерят роль композитора-классика. Каждый сможет создать настоящую классическую сонату и услышать собственное творение в исполнении профессиональных музыкантов", - пояснила смысл проекта пресс-атташе МАМТ.

За живой звук отвечает команда выпускников Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, солистов Московской филармонии и Большого театра - Кристина Аванесян и Никита Буднецкий (скрипка), Иван Кондрацкий (альт), Степан Худяков (виолончель) и Диана Аванесян (фортепиано).

Проект "Игра в классику" проводится бесплатно по регистрации на официальном сайте МАМТ. Следующая лекция состоится 29 декабря, ее темой станет "Романтизм".