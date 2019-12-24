Европейские коллективы выступят на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

МОСКВА, 24 декабря. / ТАСС/. Зарубежные коллективы устроят концерты для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество". Перед москвичками и туристами выступят театр Dulce Compania из Германии, барабанщики молодежной гвардии садов "Тиволи", танцевальный латвийский коллектив TDA VEKTORS и фолк-музыканты из Чехии и Словакии. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Доброй традицией праздника стали выступления зарубежных творческих коллективов. В этом году для гостей фестиваля в самом центре Москвы выступят: театр Dulce Compania из Германии, барабанщики молодежной гвардии садов "Тиволи" (Дания), танцевальный коллектив TDA VEKTORS (Латвия) и фолк-музыканты из Чехии и Словакии", - сказали в пресс-службе.

С 28 по 30 декабря атмосферу волшебства на Манежной будут создавать ходулисты и мимы немецкого уличного театра-перформанса Dulce Compania. Стать участниками интерактивного шоу, в котором озорные рождественские клоуны мистер и миссис Пеппер вместе с лирическими ангелами "возвышаются" над гостями площадки можно будет в 15:00, 17:00 и 20:00 мск.

По словам организаторов праздника, коллектив TDA VEKTORS известен и любим не только в родной Латвии, но и далеко за ее пределами. Его отличительные черты - самобытность, естественность и уважением к национальным традициям. Эта команда выступит на Манежной площади 3 и 4 января, в 15:00 и 17:00 мск. Более подручную программу концертов можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.