Посетители "Москвариума" с 26 декабря смогут увидеть азиатских бескоготных выдр

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Азиатские бескоготные выдры по имени Феодора и Бенедикт поселились в "Москвариуме" на ВДНХ, посетители смогут увидеть их уже с 26 декабря. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ поселились азиатские бескоготные выдры. Пару животных, самку и самца, привезли из Санкт-Петербургского океанариума, где они родились год назад. Сейчас хищники обживаются в вольере с панорамным остеклением, который построили специально для них. Увидеть редких выдр посетители смогут уже 26 декабря. Вольер № 13 расположен в начале основной экспозиции", - говорится в сообщении.

В начале декабря в социальных сетях "Москвариума" среди подписчиков прошел конкурс на лучшие имена для выдр. Участники предложили более 350 вариантов. В результате мальчика назвали Бенедикт, сокращенно Беня, а девочку - Феодора, Феня.

Азиатские бескоготные выдры - хищники, представители семейства куньих. Из 13 существующих видов выдр они считаются самыми маленькими - длина их тела не превышает 1 м, а вес - 5 кг. Для сравнения: ближайший родственник этих зверьков, европейская выдра, может весить 10 кг. В дикой природе азиатские бескоготные выдры обитают в пресноводных болотах Индонезии, Китая и Филиппин. Они отличаются от сородичей еще и тем, что практически не имеют когтей (или их когти очень короткие). Их главное средство защиты - острые зубы. Все выдры имеют охранный статус.

Бенедикт и Феодора живут в вольере площадью более 20 кв. м. Специалисты воссоздали участок береговой полосы, типичной для Юго-Восточной Азии. Внутри постоянно поддерживается комфортный для выдр микроклимат - влажный воздух и температура плюс 30 градусов днем и плюс 25 градусов ночью. Чтобы маленькие хищники могли плавать, в их новом жилище создали систему водоемов с пресной водой. Кроме того, там сделали несколько участков с сеном, песком, корой, камнями, стволами деревьев и ветками.

"В честь появления новых обителей в океанариуме на ВДНХ с 26 по 29 декабря пройдет тематический фестиваль "Привет, выдра!". В программе - познавательные занятия, анимационная программа, творческие мастер-классы и квесты для детей. Фестиваль будет проходить на территории основной экспозиции "Москвариума". Участие в нем бесплатное для всех посетителей, купивших билет", - отмечается в сообщении.