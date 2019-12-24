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Десять судов Москвы эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва

Всех посетителей и работников судов вывели из здания

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы эвакуируют после анонимного сообщения об угрозе взрыва, передает корреспондент ТАСС.

Всех посетителей и работников суда вывели из здания.

Как сообщили ТАСС в Мосгорсуде, также эвакуированы Замоскворецкий, Хорошевский, Тимирязевский, Чертановский, Люблинский, Головинский, Никулинский, Коптевский и Троицкий суды столицы.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными. 

В новость были внесены изменения (11:01 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
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